Scontro frontale contro un camion, Vincenzo morto sul colpo a 22 anni

BELFIORE (VERONA) -la scorsa notte intorno alle 3 lungonel comune di: un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente e nell'impatto è morto un 22enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con due automezzi tra cui l'autogrù. Inutili i soccrosi del Suem 118 che ha potuto soltanto constatare la morte del giovane. Illeso l'autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.La vittima èed aveva appena concluso il suo turno di lavoro come guardia giurata. Il giovane era originario del Casertano ma residente a Povegliano. Con la sua Fiat 600, come rilevato dai carabinieri, ha invaso la corsia di marcia di opposta, per cause in corso d'accertamento, andando a scontrarsi contro l'autoarticolato.