Vittorio Emanuele di Savoia sarà sepolto a Superga. «Era la sua ultima volontà». I funerali sabato

Vittorio Emanuele di Savoia sarà seppellito a Superga, nella Basilica della collina sopra Torino, sabato 10 febbraio alle 15. Sono state rispettate le volentà di Vittorio Emanuele . A rivelarlo al Corriere.it Paolo Thaon De Revel Vandini, segretario degli Ordini Dinastici della Real Casa, insieme a Vittorio Emanuele nelle cerimonie e negli eventi. «Ha amato più lui Torino di quanto Torino abbia amato i Savoia», dice Thaon De Revel che continua: «La mia famiglia è legata alla Casa Savoia dal 1550 – racconta -. Ho appreso la notizia della scomparsa questa mattina, immediatamente ho preso contatti con Emanuele Filiberto. Mi ha riferito che suo padre se ne è andato serenamente. Il suo ultimo desiderio era quello di essere sepolto a Superga». Dove c'è la Cripta Reale.

Dopo la morte di Vittorio Emanuele di Savoia è il figlio, il principe Emanuele Filiberto, a prendere in mano le sorti della casa reale. «Eravamo preparati da tempo, è una notizia che ci addolora molto. Quella del principe Vittorio Emanuele è stata una vita decisamente sfortunata, massacrato per tutta la vita; purtroppo da buona parte della stampa ogni cosa che ha fatto è stata utilizzata a suo danno», ha detto all'Adnkronos il capitano di vascello Ugo D'Atri, presidente dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 19:41

