Vigile del fuoco travolto da una macchina mentre prestava servizio. Ricoverato d'urgenza

Sabato 27 Luglio 2019, 18:29

Un vigile del fuoco, componente della squadra di prima partenza del comando di Vicenza, è stato investito ieri sera da un un'auto lungo la Sr 11 a Vancimuglio, mentre stava camminando a bordo strada, terminate le operazioni di messa in sicurezza di un palo pericolante. Il vigile coordinatore è stato travolto da una Renault Modus condotta da una donna, mentre rientrava verso il mezzo di soccorso, camminando su una striscia d'erba posta tra ii guardrail e la corsia della carreggiata.I componenti della squadra dei pompieri, hanno subito prestato i primi soccorsi al collega, rimasto cosciente fino all'arrivo del personale del Suem 118, che l'ha trasferito in ambulanza in ospedale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa e il traffico deviato su viabilità alternativa. Il vigile del fuoco è tuttora ricoverato in osservazione in attesa della prognosi.