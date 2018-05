Auto prende fuoco in autostrada dopo lo schianto, tre persone morte carbonizzate

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

mortale a. Almeno tre persone sononello schianto avvenuto poco dopo le 12.30 sull'autostrada A31 all'altezza del comune di, in provincia diSecondo le prime informazioni, tre sono le auto coinvolte, che si sono incendiate subito dopo lo scontro. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno estratto dalle lamiere tre corpi carbonizzati. L'autostrada è chiusa in direzione diSono stati due, uno consecutivo all'altro, gli incidenti sulla A31 Valdastico Sud. Nel primo, avvenuto poco dopo il casello di, si sono scontrate due auto, e nello schianto uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dell'abitacolo, rimanendo ferito in modo molto grave.Lo schianto che ha provocato le tre vittime è avvenuto subito dopo: a causa della coda che si era formata per il primo incidente altre due auto si sono tamponate, tra Albettone e Longare, prendendo poi fuoco, ed i tre sono rimasti intrappolati nelle carcasse in fiamme. L'autostrada è ancora chiusa al traffico, e si segnalano lunghe code.