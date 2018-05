"Frizzo" calcio e musica nel cuore, l'ultimo "buongiorno" diventa l'addio

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MIRA - «Buongiorno». Ore 7.38, un “Kitkat” come colazione guidando, in una mattinata dal sole già alto. L’ultimo post di, come lo conoscevano tutti, è una pugnalata. Un saluto agli amici che non avrebbe mai dovuto trasformarsi in un addio.Due ore più tardi, invece, il suo furgone si è schiantato contro quel camion e una normale giornata di lavoro si è trasformata nella tragedia che ha sconvolto due paesi: Mira, da una parte, dove viveva e lavorava con il padre nell’azienda di famiglia, la “Autotrasporti Mira”, e Mirano, dove per circa un anno era stato il barman della “Gineria”.