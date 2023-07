Venere degli Stracci, c'è un fermato per l'incendio: è un clochard italiano di 32 anni. «Dinamica ancora ignota»

di Redazione web

Di tutto è rimasto solo uno scheletro in ferro. Della Venere degli Stracci, nel cuore di Napoli, di prima mattina non c'era più nulla. È finita così, in cenere, dopo neanche 15 giorni, l'opera di Michelangelo Pistoletto. Intanto c'è una persona fermata per l'incendio che all'alba di oggi ha distrutto l'opera installata in piazza Municipio a Napoli: si tratta di un 32enne senza fissa dimora.​

Venere degli stracci: distrutta da un incendio l'opera di Pistoletto

Chi è il clochard fermato

L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea, per il reato di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa in via Marina.

Il 32enne fermato per il rogo della «Venere degli stracci» di Michelangelo Pistoletto è S.I., 32enne clochard di nazionalità italiana. Non si è trattato quindi di un gesto compiuto da bande di giovanissimi o una «sfida social», come pure si era ipotizzato in un primo momento dopo l'incendio che ha distrutto l'opera di arte contemporanea installata in piazza Municipio lo scorso 28 giugno. Non è ancora chiara la causa dell'incendio, se si sia cioè trattato di un gesto volontario o meno.

L'incendio che ha distrutto l'opera

L'artista che l'ha realizzata dice: «La società stracciona lì ha preso il sopravvento». L'assessore alla Legalità del Comune di Napoli ed ex questore della città, Antonio De Iesu, lo dice senza riserve: «È un atto vandalico». Qualcuno accusa una banda di ragazzini, mentre la Fondazione Pistoletto parla di una gara che, sui social, avrebbe invitato proprio a bruciare la Venere. Il sindaco Gaetano Manfredi poco dopo le nove era già lì, circondato da diversi assessori. Si è detto sgomento, per quanto accaduto. Ma una cosa l'ha messa sin da subito in chiaro: «Napoli reagirà e la Venere sarà rifatta».

Il commento dell'autore

Pistoletto, che quella Venere l'ha creata, ammette che quando ha saputo dell'incendio la prima reazione «è stata di un forte controllo dell'emozione, perché la ragione deve vincere, sempre». Resta, però, quanto accaduto. Tutti condannano, le indagini sono in corso. Il ministro Gennaro Sangiuliano, si dice dispiaciuto, essendo «un estimatore all'artista Pistoletto». Poi, aggiunge: «Bisogna capire cosa è successo, questo ce lo diranno gli inquirenti».

C'è chi parla di un 'brutto segnale', chi ha posto dei fiori e dei bigliettini dove tutto è accaduto. «Che dalle tue ceneri possa rinascere una città migliore», c'è scritto su uno.

Il sindaco propone di rifarla

Manfredi, prova ad andare oltre, consapevole della gravità del gesto. «Non dobbiamo meravigliarci perché se noi guardiamo alla storia della nostra umanità c'è stato sempre uno scontro continuo tra la bellezza, il progresso e quella che è la violenza e la regressione - ha sottolineato -. Questo fa parte della storia dell'uomo ma alla fine ha sempre prevalso il progresso, la bellezza, la civiltà». Si tratta di un processo, ha aggiunto, «che non può essere fermato né dal vandalismo né dalla violenza». Per questo, d'accordo con Pistoletto, è stato deciso che l'opera sarà rifatta: «Lanceremo una raccolta fondi - annuncia il sindaco - per fare in modo che questa ricostruzione avvenga anche da una partecipazione popolare perché Napoli è la bellezza». E a chi gli chiede come mai non ci fossero sistemi di protezione, risponde: «Non credo in una società sorvegliata, credo nella sorveglianza sociale».

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, condanna quanto avvenuto: «Occorre sempre maggiore rigore contro atti di vandalismo, oltraggio e sfregio, che prendono di mira beni culturali e artistici» E così, anche nella sua fine, come nella sua origine, la Venere di Pistoletto ha unito la bellezza ed il degrado. Due elementi, dice il maestro, che «si incontrano per rigenerare la società, per rappresentare la rigenerazione di questi stracci, di questi detriti che stiamo creando». Anche se alla fine, in questo caso, «la società stracciona purtroppo ha preso il sopravvento: è come un'autocombustione del lato peggiore dell'umanità». «Non è un gesto degno di Napoli», ha detto l'assessore comunale al Bilancio, Pier Paolo Baretta. L'assessore al Turismo, Teresa Armato, racchiude tutto in una parola: «dolore». Tutti, vice sindaco Laura Lieto in testa, chiedono una condanna da parte dei cittadini. Intanto Napoli raccoglie la cenere e prova a capire perché, questa volta, si è deciso di distruggere la bellezza.

