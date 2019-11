Vauro scrive al "Brasiliano" dopo lo scontro in tv: «Vediamoci senza telecamere». E lui risponde così

di Simone Pierini

Venerdì 8 Novembre 2019, 20:13

Prosegue sui social il confronto tra dae il "Brasiliano",, dopo ilavvenuto in tv a, il talk show di Rete 4 condotto da. «. Non ti chiamo Brasile ma Massimiliano che è il tuo nome. Ti scrivo perché ci siamo trovati muso a muso con rabbia e con furore». Inizia così la lettera pubblicata su Instagram dal vignettista. Un messaggio e un invito per un nuovo incontro, questa volta senza telecamere, con il Brasiliano che sempre tramite social ha prima insultato Vauro salvo poi... tutto quello che ti sei tatuato sul corpo rappresenta per me (e non solo per me)- ha proseguito Vauro - Con tanta rabbia, certo, ma ti ho guardato negli occhi e oltre l'odio, rancore, disperazione e fragilità, sì proprio fragilità». «Ho pensato a chi non sfoggia orridi tatuaggi ma si presenta in giacca e cravatta - ha aggiunto ancora il vignettista - Ho pensato a quanto sia comodo per loro che ci siano persone come te, per nasconderci dietro il loro cinismo, per scaricarle quando è opportuno e gridare al “pazzo fanatico” e coprire così le loro responsabilità. Sei un “nemico” ma un nemico facile “grosso, brutto e cattivo”.».Poi l'invito, per un incontro faccia a faccia lontani dalle telecamere. «, la tua stazza te lo permette., così poi puzzeremo di vino tutti e due. Questa lettera è pubblica come lo è stato il nostro scontro. Ma il nostro incontro, se vorrai, sarà privato, senza telecamere né conduttori, io e te. Non è una sfida, è un invito».Prima del messaggio di Vauro, il "" o "Brasile" aveva pubblicato un video nelle sue Instagram stories, insultando il vignettista. «Sono in macchina a Milano e sto per tornare a Roma - ha detto nel filmato - La domanda del giorno è: ma pizzetto, che puzzava di vino, che voleva fa’? Io ho un'idea, il signore di ieri voleva fare una sorta di Roberto Spada e il giornalista Piervincenzi, il signore mi voleva farmi prendere 5, 6 o 7 anni. Attaccate al c***o a "tavernello", mamma mia come puzzavi de vino a fratelli'». Dopo aver letto la lettera è invece arrivata la risposta, con l'ok a un incontro privato: