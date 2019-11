Vauro contro 'er brasiliano', scontro durissimo in tvVIDEO

Ultrà della Roma sanguinante in commissariato: su Instagram elogiava la polizia

Tensione alle stelle in studio tra @VauroSenesi e un fascista presente in studio. Vauro a muso duro gli si pianta davanti e lo apostrofa malamente.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/wnBMfov3Zy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 7, 2019

Venerdì 8 Novembre 2019, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensione in tv a Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da: il vignettistaha avuto uno scontro durissimo con ‘er brasiliano’ o ‘Brasile’, alias. Il motivo, un diverbio che quest’ultimo stava avendo con la giornalista, che Vauro è intervenuto a difendere.Il tema della puntata era il fascismo, e ‘Brasile’, presentato proprio come neofascista sui profili social della trasmissione, ha esordito: «Roma non è fascista, Roma è casa mia, nella mia borgata vigono ordine e disciplina. Devi fare quello che dico io». «Ma in quale film?», ribatte la Fagnani. «Glieli faccio vedere io i film…», risponde lui.A quel punto Vauro perde la pazienza e per difendere la giornalista si alza e gli va a urlare a muso duro: «Falli vedere a me i film, fascio di m***a. Queste sono minacce, vergognati!». Brasile gli risponde candidamente: «Puzzi di vino». E il conduttore Del Debbio, per stemperare gli animi, minaccia entrambi: «Vi butto fuori tutti e due». Una pagina memorabile di televisione.