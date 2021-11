Positivi a Omicron anche moglie e figli del paziente zero: «Tutti vaccinati, sintomi lievi»

Moglie e due figli del 'paziente zero' casertano sono anche loro positivi alla variante Omicron. Questa mattina all'ospedale Cotugno di Napoli è stato completato il sequenziamento dei tamponi effettuati sui contatti diretti dell'uomo, proveniente dall'Africa australe e che era stato in Mozambico per lavoro.

Leggi anche > «Non ci saranno altre zone gialle a breve. Ricoveri non aumentano»

Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti con tecnologia Ngs, di cui è dotato il laboratorio del Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore. I 4 pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell'azione prodotta dal vaccino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA