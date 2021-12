Variante Omicron, Astrazeneca annuncia di essere al lavoro per produrre un vaccino specifico

AstraZeneca annuncia un nuovo vaccino contro Omicron. L'azienda ha affermato di essere al lavoro con l'università di Oxford per produrre un vaccino specifico per la variante Omicron del Covid, come riportato anche dal Guardian. «Insieme all'Università di Oxford, abbiamo avviato le fasi preliminari per produzione di un vaccino per la variante Omicron, nel caso in cui sia necessario e seguiremo i dati che emergono».

Secondo Sandy Douglas, ricercatrice di Oxford, una versione aggiornata del vaccino anti-Covid potrebbe essere usata «per rispondere a ogni variante più rapidamente di quanto previsto». I ricercatori hanno adottato i passi preliminari per produrre un vaccino modificato nel caso fosse necessario, prevedendo quindi l'avvento di varianti e la possibilità di dover modificare i sieri.

Per il momento l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha dichiarato che non è ancora chiaro se i vaccini esistenti contro il Covid-19 dovranno essere modificati, anzi, allo stato attuale le terze dosi dei vaccini a disposizione sembrano essere più che efficaci contro il contagio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 13:14

