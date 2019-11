Valentina muore incinta dei suoi gemelli, i familiari contro i medici: «Poteva salvarsi, ma erano tutti obiettori»

Caso Vannini, un messaggio incastra Mary Ciontoli: «Mi chiese i nomi dei medici e infermieri presenti quella notte»

Domenica 3 Novembre 2019, 12:53

Valentina Milluzzo aveva 39 anni il 16 ottobre del 2016 all'ospedale Cannizzaro di Catania insieme ai suoi gemellini che portava in grembo. La donna avrebbe avuto delle complicazioni nel corso della gravidanza, ma i mediciSecondo quanto riporta il Corriere della Sera i genitori della giovane donna continuano a puntare il dito contro i medici, ritenuti responsabili della tragedia. Dopo il suo decesso 7 ginecologi sono finiti a processo con l'accusa concorso in omicidio colposo plurimo. I familiari raccontano che i dottori non avrebbero voluto farla abortire perché obiettori: per i bambini pare non ci fosse molto da fare, ma la mamma poteva salvarsi. La madre della vittima ricorda il dolore di sua figlia, la paura di morire e la sofferenza. I medici avrebbero continuato a sentire il battito dei bambini, per questo si sono rifiutati di procedere con l'aborto che avrebbe invece salvato la madre, condannando tutti e tre a morte.Valentina sarebbe morta a causa di una sepsi, che l'ha stroncata in 12 ore. I genitori sostengono che i dottori sapessero dell'infezione già due giorni prima del ricovero, quando la donna aveva fatto un tampone evidenziando delle anomalie. Il padre della Milluzzo sostiene però che questo referto sia stato occultato e a riguardo chiede chiarezza. L'ospedale intanto continua a difendersi, affermando che il motivo per cui non si è proceduto all'aborto non era a causa dei dottori obiettori, perché in questi casi la struttura ha sempre fatto affidamento su un medico esterno.