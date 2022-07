Due uomini nudi al cimitero, fanno il bagno tra le tombe: incredibile nel padovano

Nudi al cimitero, vanno alla fontana e fanno il bagno tra le tombe, sotto gli occhi di chi era andato a portare i fiori ai loro cari. Ha dell'incredibile quanto avvenuto a Piazzola sul Brenta, nel padovano, dove una signora che doveva andare sulla tomba di un proprio caro si è trovata davanti una scena poco edificante: due uomini, uno dei quali completamente nudo, che si stavano lavando utilizzando una delle fontane dell'acqua a fianco degli innaffiatoi utilizzati per riempire i vasi.

Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, poco distante dai due uomini c'era una grande bacinella con i loro abiti in ammollo, e sempre nei dintorni altri abiti ad asciugare. Il caldo di questi giorni è difficile da sopportare, è vero, ma ci sono posti più adatti per pulirsi, lavarsi o rinfrescarsi. La foto dei due uomini ha fatto il giro dei social: non si sa chi siano né quale sia la loro storia, ma quel che è certo è che gli utenti hanno sfogato su di loro una discreta dose di insulti.

C'è però chi non si stupisce e dice che non è la prima votla che accade. L'assessore ai Lavori pubblici Igor Callegari invece si dice «sorpreso e dispiaciuto: come amministrazione e personalmente non sono mai venuto a conoscenza di una cosa del genere, non è stata mai fatta alcuna segnalazione e colgo l'occasione - sottolinea al Gazzettino - per dire ai cittadini che di fronte a queste cose, prima che utilizzare i social, è necessario informare il Comune, la Polizia locale e se non si è in orario d'ufficio, di chiamare le forze dell'ordine. La collaborazione è importante. Non è che inserendo una foto ed un commento nei social si risolvono le cose». I

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA