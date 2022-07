Due turiste nude in giro per Gallipoli: il video fa il giro dei social. E si riaccende la polemica

Completamente nude in giro per Gallipoli, una delle località più frequentate nel Salento: protagoniste della vicenda due turiste, filmate mentre rientravano senza veli in albergo o nella casa vacanze presa in affitto, probabilmente da una spiaggia, stamattina alle prime ore del giorno.

Il video ha fatto il giro dei social: non sono chiare le motivazioni o le circostanze della breve passeggiata che, oltre ad attrarre chi poi le ha riprese nel filmato, ha incuriosito i netturbini impegnati nel loro lavoro. Potrebbero aver partecipato alla consuetudine, da quanto emerge piuttosto diffusa, di fare il bagno nudi di notte o all'alba in una spiaggia nei pressi del centro della cittadina. Oppure sono state private degli indumenti al momento del ritorno sulla spiaggia dopo il bagno e hanno fatto di necessità virtù.

Non mancano nel Salento e anche nella zona di Gallipoli le spiagge per nudisti ma non sono vicine al centro della 'Città bella', quindi è difficilmente ipotizzabile che siano tornate a piedi da quelle località. Che si tratti di una scelta deliberata e provocatoria oppure non dipendente dalla propria volontà, la scena potrebbe rinfocolare alcune polemiche sul cosiddetto turismo caciarone, o cafone o sopra le righe che hanno caratterizzato alcune recenti 'estati' gallipoline tra appartamenti pollaio, affitti in nero e movida molesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA