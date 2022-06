Milano, nuove regole al Parco Nord: no a topless, perizoma, rifiuti e sigarette

Addio ai bagni di sole in topless. Stretta sulle sigarette e sull'immondizia, compresi i mini-rifiuti come i mozziconi. E i monopattini elettrici sono banditi nei weekend. Sono alcuni dei nuovi divieti, contenuti nel rinnovato regolamento del Parco Nord Milano (che interessa anche i Comuni di Paderno, Cusano, Cinisello, Bresso Cormano e Sesto), che cambia dopo 24 anni e sarà votato entro un mese. Così da migliorare la vivibilità del polmone verde da 790 ettari. Si punta su sicurezza, pulizia e decoro.



TINTARELLA DECOROSA Non saranno concessi perizomi e seni nudi, pena 300 euro di multa. «Non vuole essere un'imposizione da bacchettoni, ma il parco è frequentato da persone di culture differenti, quindi, è giusto adottare atteggiamenti rispettosi di tutte le mentalità», spiega il presidente del Parco, Marzio Marzorati.



SALUTE & VERDE Il regolamento pensa alla salute degli utenti: nelle aree boschive e in tutte quelle attrezzate è sempre vietato fumare; e nel resto del parco bisogna rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone. Sul fronte della salvaguardia della vegetazione s'introduce il divieto di strappare le foglie e non più soltanto i fiori. Regole stringenti sull'immondizia: se non ci sono i cestoni «i visitatori devono riportarla a casa». Vietatissimo buttare anche i mini-rifiuti come i mozziconi (sanzioni fino 300 euro). «Gli utenti devono comprendere di trovarsi in un'area naturale», precisa il direttore del Parco, Riccardo Gini.



SICUREZZA Stop a droni e a casse acustiche; i monopattini elettrici, invece, sono al bando nei weekend (multa fino a 303 euro), mentre sono «consentiti nei feriali, sui percorsi asfaltati, a una velocità massima di 15 km/h». Infine, i cani: ci saranno solo due aree dove potranno essere senza guinzaglio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 08:25

