Uccide il figlio di 11 anni e si suicida, il bimbo colpito mentre dormiva

Andrea dormiva quando il padre gli ha sparato al cuore. Subito dopo l'uomo lo ha abbracciato e ha fatto fuoco contro se stesso. È quanto emerso dalle autopsie eseguite oggi, su richiesta della procura di Ivrea, sui corpi di Claudio Baima Poma e del figlio di 11 anni. L'omicidio suicidio nella notte tra domenica e lunedì a Rivara (Torino). L'uomo aveva preannunciato il suo tragico gesto con un post su Facebook; dopo le segnalazioni di molti utenti e diverse migliaia di commenti, il social network lo ha eliminato. Il sindaco di Rivara, Roberto Andriollo, proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali di Andrea, ma non per quelli del padre. Il nullaosta dovrebbe arrivare domani. In serata, alle 20.30, la parrocchia di San Giovanni, a Rivara, ha organizzato una veglia di preghiera per entrambi. Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 22:34

