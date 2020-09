Padre uccide il figlio e si suicida, Cialdella: «Il fine? Condannare la donna a soffrire per sempre»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 11:54

«È l'ennesima storia di una famiglia disgregata che termina con un omicidio-suicidio in un contesto di separazione e depressione. Colpisce l'efferatezza del gesto verso un minore, che dovrebbe essere tutelato da un genitore che, invece, ne diventa il carnefice». È il commento dellasul gesto estremo compiuto dal torineseche si è tolto la vita dopo aver sparato a suo figlio Andrea, di 11 anni.«L'uomo pare non aver accettato la separazione dalla compagna. Questa scelta, da lui subita, ha innescato un processo di rivendicazione nei confronti dell'altro, con la strumentalizzazione del figlio in comune fino all'atto estremo di togliergli la vita, per sottrarlo alla madre. È peggio di un femminicidio, perché così la donna è condannata a soffrire per sempre».«Stiamo parlando di una follia lucida, in cui il carnefice non considera il figlio un'entità separata, bensì il suo prolungamento, tanto che lo uccide e si uccide. Il senso di colpa in questo modo viene meno».«Per lasciare al mondo un messaggio chiaro. Come a dire: Io sono il braccio armato, l'esecutore, ma la colpa di questo omicidiosuicidio è della mia ex compagna».«Serve la terapia integrata a base di farmaci e psicoterapia, necessaria per affrontare le cause di molti problemi».