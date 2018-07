Un vero e proprioda parte dell'elicottero Drago 71 dei Vigili del Fuoco: è successo sul monte Altissimo a, dove un escursionista ha perso l'orientamento ed è stato salvato dall'equipaggio, dopo la chiamata al 115 arrivata intorno alle 15.30 di sabato dallo stesso escursionista. L'uomo ha dato l'allarme dopo essersi accorto di aver perso completamente l'orientamento mentre si trovava nei pressi delle pareti di roccia.Dopo la posizione rilevata attraverso le informazioni date dall'uomo in difficoltà, i Vigili del Fuoco lo hanno rintracciatoe lo hanno recuperato tramite verricello da un elisoccorritore e poi portato in zona sicura a Novezza dove si trovava anche la squadra dei pompieri di Bardolino. L'uomo era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure sanitarie.