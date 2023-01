Antonella Fragiello, morta la modella ex finalista di Miss Italia: aveva 37 anni

di Redazione web

È morta Antonella Fragiello, ex finalista di Miss Italia nel 2004. A stroncarla a soli 37 anni è stato un tumore. Era originaria di Casoria, in provincia di Napoli. Da qualche giorno era ricoverata in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente, fino al decesso avvenuto sabato.

L'ultimo post social per il marito

Appena una settimana fa dedicava l'ultimo post al marito sui social: «Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo». Le sue condizioni si sono aggravate all'improvviso. Tanti i messaggi di cordoglio: «Dolce Antonellina, hai lottato tanto e da tanto i dolori erano dentro di te. Ora che avevi finalmente trovato amore pace... non è possibile, la vita a volte si accanisce», scrive l’amica Rosa anche in riferimento al recente matrimonio. «La tua bellezza farà splendere il Paradiso», aggiunge Claudia. Il funerale si terrà lunedì 23 gennaio.

