Pensionato trova un portafogli con oltre 3.500 euro e lo restituisce, il sindaco lo premia

Ha trovato un portafogli contenente oltre 3.500 euro, ma ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per restituirlo al legittimo proprietario. Per questo motivo, un pensionato, Mauro Bezzini, è stato premiato dal sindaco.

Leggi anche > Gratta e vinci rubato, Scutellaro piange e chiede scusa. L'avvocato: «Soffre di una malattia psichiatrica»

L'uomo, il 29 agosto scorso, stava passeggiando su una spiaggia tra Castagneto Carducci e Donoratico (Livorno), quando ha trovato il portafogli, contenente 3.595 euro in contanti. A quel punto si è recato a San Giuliano Terme (Pisa), dove risiede, e dove ha portato il portafogli ai carabinieri. I militari, grazie ai documenti, hanno rintracciato la proprietaria.

Il primo cittadino di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha deciso di premiare Mauro: una cerimonia per lui in Comune, con la consegna di un attestato in suo onore. «Questo gesto deve essere un esempio di come ci si comporta in una comunità. Il mio ringraziamento va anche ai carabinieri», ha spiegato il sindaco. Mauro Bezzini, invece, ha dichiarato: «Sono felice anzitutto che la signora abbia potuto riavere il proprio denaro, ringrazio i carabinieri che hanno permesso il lieto fine della vicenda».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA