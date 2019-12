Trenitalia, orario invernale da domani: novità i Frecciarossa notturni da Milano a Torino

Con l'entrata in vigore domenica 15 dicembre 2019 dell' orario invernale , aumenta l'offerta di Trenitalia con settemila treni al giorno (uno in partenza ogni 12 secondi) di cui 6.500 regionali, 297 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity Giorno e Notte e fino a 20 FrecciaLink. A questi si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight, che uniscono l'Italia all'Europa. Molte - sottolinea Fs - le novità per i viaggiatori, tra cui anche dieci nuovi collegamenti veloci fra Venezia, Padova, Bologna e Roma e una migliore copertura fra Milano e Venezia collegate ogni giorno da 48 Frecce. Confermate le 104 corse Frecciarossa che uniscono Roma e Milano e la nuova corsa fra Bolzano e Milano con fermate anche a Trento e Verona. Nuove fermate anche a Ferrara (+16) e a Rovigo (+4) da e per Roma, Firenze e Venezia.Continua poi con il nuovo orario invernale 2019-2020 la consegna dei nuovi treni regionali Rock e Pop. Dopo gli oltre 70 convogli consegnati in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Sicilia e Marche, anche i pendolari delle altre Regioni avranno a disposizione i treni di nuova generazione, grazie alla consegna di ulteriori 132 nuovi treni, parte dei 600 previsti. Nel 2020 sarà anche introdotta la possibilità di acquistare i biglietti regionali con modalità contact less attraverso i validatori presenti in stazione. Quanto allo sviluppo di collegamenti regionali nel 2019 sono stati attivati 24 progetti a favore dell'intermodalità, e ulteriori 40 sono previsti nel prossimo anno.Sulle Frecce l'area Silenzio - non solo nel livello Business ma anche in Standard - è stata rinnovata negli spazi e nell'offerta. Servizi che si aggiungono al Portale Frecce, con una nuova veste grafica e maggiori contenuti per oltre 200 ore di intrattenimento gratuito. Da gennaio 2020, sarà possibile anche prenotare attraverso il Portale Frecce prodotti del Bar/Bistrò e riceverli al proprio posto mentre da dicembre partirà, in via sperimentale, sul Frecciarossa fra Roma e Milano un servizio per contenuti in realtà virtuale tramite visori. Sul fronte internet spicca il Wi-Fi Fast, un sistema multioperatore per una navigazione veloce e stabile, presente su oltre il 70% dei treni Frecciarossa 1000 e sul 100% dei Frecciargento 700, con l'aggregazione della capacità di banda di più operatori telefonici 3G e 4G.