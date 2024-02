Protesta trattori Roma: «Giovedì in 20mila ​al Circo Massimo». Ma potranno esserci al massimo dieci mezzi

di Redazione web

Sarà giovedì alle ore 15 al Circo Massimo a Roma la manifestazione del «Cra agricoltori traditi», l'altro fronte della protesta degli agricoltori. Lo annuncia il leader Danilo Calvani. «Ci saranno almeno ventimila persone - dice Calvani - un gruppo di nostri trattori partirà in corteo dal presidio di Cecchina e arriveranno nel cuore di Roma, fino a Circo Massimo. Dovrebbero essere una quindicina di mezzi scortati dalle forze dell'ordine». Calvani poi aggiunge: «Quella di giovedì sarà solo la prima delle nostre manifestazioni. La nostra protesta andrà avanti».

«Al massimo dieci trattori»

Al massimo dieci trattori raggiungeranno via dell'Ara Massima di Ercole, affianco al Circo Massimo, «scortati» dalle forze dell'ordine secondo un itinerario concordato.

Trattoristi spaccati

«L'incontro al ministero di ieri è andato male, siamo usciti solo con delle promesse. Il presidio di via Nomentana quindi resta, anzi lo rafforzeremo. Sono in arrivo altri mezzi. Arriveremo a mille trattori». A dirlo Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo. «Lollobrigida ieri è venuto qui senza essere invitato - prosegue - al suo arrivo è stato anche fischiato». Ma il fronte non è compatto. Tra gli agricoltori che appoggiano la protesta del movimento c'è chi la vede diversamente. «Secondo me è stato un confronto costruttivo - spiega Roberto Rosati - il ministro ha promesso che la porta per noi resta sempre aperta».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 15:52

