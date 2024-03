Trascina una donna in un palazzo, 26enne senegalese arrestato mentre la sta violentando: carabinieri chiamati da un passante

di Mario Landi

Un uomo di 26 anni di nazionalità senegalese, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale in flagranza di reato. Il fatto è accaduto nella notte a Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. Ad allertare i militari, poco dopo le 2 di notte, è stata la telefonata di una persona che, in attesa di salire su un treno, segnalava che vicino alla stazione ferroviaria un uomo aveva trascinato con la forza una donna in un palazzo.

L'intervento dei carabinieri nelle cantine del palazzo

I carabinieri di Domodossola, nel frattempo raggiunti da un'altra pattuglia della stazione di Villadossola, sono riusciti ad aprire il portone dello stabile e, sentendo un rumore proveniente dal sottoscala del palazzo, hanno raggiunto il locale cantine, dove si sono trovati di fronte l'uomo seminudo, che stava abusando della donna, mentre la teneva ferma per i polsi. La donna, in stato di shock, è stata accompagnava al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, si trova in carcere a Verbania.

L'uomo che ha dato l'allarme ha visto la donna portata via

L'uomo che ha lanciato l'allarme, un cittadino di nazionalità cinese che si trovava in stazione in attesa di un treno, era stato fatto allontanare dalla sala ferroviaria dall'autore della violenza, che si era finto un operatore dello scalo domese e gli aveva chiesto del denaro per poter rimanere o, in alternativa, di uscire dalla sala.

La donna violentata è un'italiana di 60 anni

La donna violentata, di nazionalità italiana e di circa sessant'anni, è stata avvicinata dall'uomo mentre, con una coperta, stava dormendo nella sala di aspetto della stazione di Domodossola. Prima di trascinare la vittima nello scantinato del palazzo dove si è consumata la violenza, un edificio che si trova di fronte alla stazione, l'uomo l'ha colpita, facendola anche cadere e sbattere la testa. La violenza consumata nella notte non sarebbe la prima: la vittima, che risulta essere seguita dai servizi sociali, ha riferito ai militari che circa una settimana fa aveva subito dallo stesso uomo un'altra violenza, senza però denunciare l'accaduto. Anche su questo punto sono in corso le verifiche dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA