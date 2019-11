Siete disperati per il traffico della vostra città impazzito per la pioggia? Ecco la soluzione. Guarda il VIDEO

Sabato 16 Novembre 2019, 19:08

Piove e fa freddo. Magari si è in macchina, la radio accesa, ma fa da sottofondo. Dopo una lunga giornata in ufficio l'unico desiderio sarebbe quello di tornare a casa il prima possibile. Ma il traffico intorno è completamente impazzito. Fermi nel traffico da decine di minuti. Senza muoversi di un centimetro.Una sensazione comune a molti in questi giorni di pioggia e maltempo, in tuta Italia. Una sensazione che aumenta la percezione della stanchezza e rende tutto più difficile, e fa vedere il mondo ancor più grigio di quanto non sia.A quel punto, quando la tristezza sembra abbracciare la nostra macchina, e il traffico sembra non lasciarci alcuna speranza di arrivare a casa, secondo la home page idee per viaggiare, abbiamo un'unica strada, un'unica via di scampo: pensare al traffico di Los Angeles.Guardare per credere