Ucciso a colpi di pistola un pregiudicato, aveva 24 anni. Possibile agguato di camorra

di Dario Sautto

Un giovane è stato ucciso in serata a Torre Annunziata, nel napoletano. I carabinieri sono intervenuti circa mezz'ora fa in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale.

L'uomo è stato centrato da alcuni proiettili esplosi da uno sconosciuto. Vittima è Alfonso Fontana, 24 anni, pregiudicato di Castellammare di Stabia.

Dinamica e matrice dell'omicidio sono ancora da chiarire. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 00:12

