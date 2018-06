Una punizione terribile, forse una vendetta, forse un'aggressione organizzata da una "madame", une delle "protettrici" del racket della prostituzione a Torino. Una ragazza di colore di 20 anni è stata attaccata con l'acido da una donna riportando gravi ustioni su tutto il corpo.

L'episodio è avvenuto ieri sera nei pressi in strada Settimo, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Ora la giovane è ricoverata in gravi condizioni al Cto. Dai primi accertamenti i carabinieri che indagano sull'accaduto, non escludono che ad aggredire la giovane potrebbe essere stata un'altra prostituta.