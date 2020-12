Bacia sulle labbra una bambina al parco: 37enne arrestato. Le urla della mamma

Ha bloccato, abbracciato e baciato sulle labbra una bambina di 7 anni, approfittando di un attimo di distrazione della mamma: protagonista della vicenda un uomo tedesco di 37 anni, senza fissa dimora, in un parco pubblico nel quartiere di Santa Rita a Torino. L'uomo è stato subito arrestato per violenza sessuale.

Quando la mamma si è accorta di quanto è successo, ha iniziato a urlare attirando l'attenzione di una pattuglia di carabinieri che si trovava in zona: i militari sono intervenuti e hanno subito fermato il 37enne. Le indagini stanno ora cercando di accertare se l'uomo si sia reso responsabile di altri episodi simili nel quartiere: la bambina, visitata in ospedale, è stata invece sottoposta a profilassi per verifica di sospetta infezione da Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 10:32

