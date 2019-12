Malore mentre viaggia in treno, arriva in stazione e muore

Lunedì 2 Dicembre 2019, 01:50

Si è consumato ilin serata sulla tratta ferroviaria Albacina-Civitanova Marche. È morto un passeggero che stava tornando a casa. L’uomo, 59 anni, di Tolentino, ha accusato unmentre era in viaggio in treno. Scattato l’allarme, immediata è stata la richiesta di pronto intervento da parte del capotreno al personale del 118.L’intervento è stato programmato alla primautile, ovvero quella di Tolentino, dove il passeggero era atteso al fine di verificarne le condizioni e prestare le cure necessarie. Il 59enne è stato così fatto scendere dal convoglio per essere preso in carico dal personale sanitario, ma visto l’improvviso aggravarsi del suo stato di salute non c’è stato purtroppo nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimare il 59enne. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere all’interno della stessa stazione tolentinate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia, che hanno effettuato gli accertamenti di rito. Appurato che la morte è stata causata da un malore, la salma dell’uomo - trasportata nella sala del commiato Terracoeli - è stata subito restituita ai familiari.