Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La, la ragazza di 19 anni morta dia Latina lo scorso 12 giugno senza riuscire a diplomarsi, ha commosso l’Italia: Martina era una grande fan di, che con una story su Instagram le ha dedicato parole toccanti: «Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina», ha scritto il cantautore.Tiziano, anch’egli di Latina come lei,: «Era il suo cantante preferito - hanno detto al Corriere della Sera - Per questo siam contenti del post che le ha dedicato. Con le canzoni di Tiziano accanto al letto, si è addormentata per sempre all’alba del 12 giugno: l’abbiamo tenuta per mano fino all’ultimo, per farle sentire che non doveva avere paura».