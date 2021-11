Terrorismo, arrestata una 19enne italo-kosovara: sosteneva l'Isis, «radicalizzata quando aveva 16 anni»

La Polizia di Stato in queste ore sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione con finalità di terrorismo nei confronti di una 19enne italiana di origine kosovara. L'arresto arriva al termine di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano con provvedimento emesso dal Gip di quel Tribunale.

Le indagini dei poliziotti che hanno portato ad eseguire l'ordinanza di custodia in carcere per associazione con finalità di terrorismo nei confronti di una 19enne di origine kosovara scaturiscono da acquisizioni di intelligence relative a un 21enne miliziano anche lui di origini kosovare, legato alla cerchia relazionale dell'attentatore di Vienna, Fejzulai Kujtim, che a gennaio scorso in Germania ha sposato con rito islamico la ragazza arrestata oggi. Radicalizzata dall'età di 16 anni, fervente sostenitrice dello Stato Islamico, si era recentemente trasferita dal Kosovo a Milano, in casa del fratello, pur rimanendo in costante contatto con il marito e con la diaspora kosovara di matrice jihadista.

L'attività investigativa è stata diretta dal Capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal Sostituto Procuratore Leonardo Lesti e condotta dagli uomini della Digos di Milano e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione con la collaborazione dell'E.C.T.C. di Europol. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Questura a Milano alle 11 cui parteciperanno il Capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione Diego Parente e il Questore di Milano Giuseppe Petronzi.

