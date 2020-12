Terremoto vicino Milano, forte scossa avvertita anche in città: magnitudo 3.8, epicentro a Trezzano sul Naviglio

Terremoto vicino Milano, forte scossa avvertita dalla popolazione anche in città. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano alle 16.59 ad una profondità di 8 km. Lo conferma su Twitter l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha aggiornato la precedente stima provvisoria. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case.

Secondo quanto reso noto dopo i primi accertamenti dai vigili del fuoco la scossa non avrebbe causato danni particolari. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.

La scossa, secondo quanto sembra di capire dalle prime testimonianze, è stata sentita in tutta la provincia di Milano, nel monzese, e anche nella provincia di Varese. Il sito dell'Ingv, in un primo momento, è andato in 'down' per le troppe richieste di accesso. L'epicentro del terremoto è a Trezzano sul Naviglio, un comune della città metropolitana a undici chilometri da Milano, in piena pianura padana. «Abito al secondo piano e mi sono sentita spostare dal divano e la tv ha ondeggiato vistosamente», è solo una delle numerose segnalazioni inviate in merito alla scossa avvertita poco fa. «Al quarto piano sentito benissimo, è tremato anche il frigorifero», si legge ancora.

