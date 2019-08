Scossa di terremoto a Forlì-Cesena di 3.7 avvertito chiaramente fino in Toscana

Terremoto

Sabato 17 Agosto 2019, 19:34

, due scosse piuttosto forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 18.52 e alle 18.54 in. Molto lo spavento tra le persone, che in molti casi sono scese in strada. L'istituto comunica unadicon epicentro a a sette chilometri da, in provincia di. Paura tra la popolazione. Laaveva invece comunicato una iniziale magnitudo di 3.9. La scossa, a soli sei chilometri di profondità, è stata avvertita in un'area ampia: a, ae a. E fino in. Non vengono per ora comuinicati danni a persone o cose.La scossa è stata avvertita oltre che aa Santa Sofia, Portico e San Benedetto, Civitella di Romagna, San Godenzo, Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Pratovecchio Stia, Tredozio. Dopo le prime due scosse principali ne sono seguite diverse strumentali con epicentro a 4 e 6 chilometri da Santa Sofia, di magnitudo 1.1, 1.3 e 1.2 Richter