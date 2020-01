Terremoto in Emilia Romagna, scossa di 3.4 vicino alla costa di Ravenna. La scossa è stata registrata dall'Ingv Ravenna e Forlì-Cesena, in Emilia Romagna, ed è stata avvertita dalla popolazione. Secondo le prime informazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del terremoto è vicino alla costa di Ravenna ad una profondità di 5 chilometri. Non si segnalano danni né richieste d'intervento.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 19:17

