Teresa e Trifone furono uccisi da Giosuè Ruotolo. La Cassazione conferma la condanna all'ergastolo

La Cassazione ha forse scritto la parola fine sul caso dell'omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna all'ergastolo per Giosuè Ruotolo, accusato di aver ucciso per motivi di rabbia e gelosia la coppia di fidanzati la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport a Pordenone: un giallo che aveva riempito le pagine dei giornali per mesi prima dell'arresto di Ruotolo.

Gli 'ermellini' hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Ruotolo contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Trieste il primo marzo 2019. Il verdetto aveva convalidato quello emesso dalla Corte di Assise di Udine l'8 novembre 2015 che aveva inflitto per prima il carcere a vita all'imputato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 18:26

