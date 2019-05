Telecamere obbligatorie in asili e strutture per anziani e disabili: sì all'emendamento bipartisan

Le scuole dell'infanzia e le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili avranno l'obbligo di installare telecamere in tutte le aule: è l'emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. L'emendamento è stato firmato dai senatori di Lega, M5S, Pd e Forza Italia: la proposta è stata rivista soltanto sulle coperture, come annunciato.



Il decreto ha avuto il via libera, con mandato ai relatori delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato: il testo, modificato nelle Commissioni, approderà in Aula domani. In Assemblea saranno presentati ulteriori emendamenti del governo e dei relatori. «Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta!», ha commentato in un tweet il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega.

🔴 Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta!https://t.co/on5oOymG1P — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 28, 2019

