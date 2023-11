Suicidio assistito, morta in Svizzera la regista e attrice Sibilla Barbieri

di Mario Landi

In Italia le era stato negato il diritto al suicidio assistito, così Sibilla Barbieri, attrice e regista malata oncologica terminale, è andata a morire in Svizzera. Ad accompagnarla nell’ultimo viaggio, il figlio e l'ex senatore radicale Marco Perduca. Entrambi si autodenunceranno oggi presso la stazione dei carabinieri Roma Vittorio Veneto e rischiano fino a 12 anni di carcere. Anche Marco Cappato si autodenuncerà in quanto legale rappresentante dell'Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e sostenuto il viaggio.

La donna , che era anche consigliera dell'associazione, aveva deciso di intraprendere il viaggio all'estero in seguito al diniego della Asl romana cui apparteneva di usufruire dell'aiuto medico alla morte volontaria. A metà settembre, ricorda l'associazione Coscioni, la struttura sanitaria aveva comunicato la propria decisione, spiegando che la donna non possedeva i quattro requisiti previsti dalla sentenza Cappato-Dj Fabo della Corte costituzionale per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita.

