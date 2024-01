Studente 15enne attraversa la strada sulle strisce per prendere il bus e viene travolto e ucciso da un'auto: «Stava andando a scuola»

di Redazione web

Un ragazzino di 15 anni è stato investito ed è morto questa mattina, 8 gennaio, a Cagliari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica.

Cosa è successo

Da quanto si apprende, la vittima di cui non sono state fornite le generalità stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata dall'auto, finendo sull'asfalto. Secondo "La Nuova Sardegna", la vittima avrebbe 15 anni. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della locale e il 118. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Stava andando a scuola

È un ragazzino cinese di 15 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in via Peretti a Cagliari.

Morto sul colpo

L'impatto non è stato violentissimo, ma il ragazzino ha battuto testa e corpo contro il parabrezza dell'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118, ma per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è morto sul colpo.

