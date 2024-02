Strage di Palermo, i messaggi di Kevin prima di essere ucciso: «Il diavolo ci sta mangiando, i fratelli di Dio ci libereranno»

di Redazione web

Erano convinti di avere il demonio in casa. Tutti. Sia i carnefici, che le vittime. Giovanni Barreca, il muratore autore della strage di Altavilla Milicia, ha ucciso moglie e figli «per liberarli». Lo ha confermato la figlia di 17 anni, superstite e arrestata con l'accusa di aver partecipato alle torture.

Ma questa stessa convinzione traspare dalle parole di Kevin, il fratello maggiore che scriveva così agli amici prima di essere ucciso: «Te la faccio in breve: nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale e ora sono venuti due fratelli di dio e stanno liberando a mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso, la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace».

I riti di purificazione

Nella sua casa si svolgevano i «riti di purificazione» a cui sono seguiti i delitti. «Per colpa di questo atteggiamento il diavolo si sta mangiando la mia famiglia», spiegava il ragazzino completamente plagiato dal padre, un fanatico religioso. «So che può sembrare strano - proseguiva - Ma ti assicuro che è tutto vero...

«Io sono spaventato, non sai che bordello c'è stato ieri notte a casa mia. - continuava - So che non sei credente e che ste cose per te hanno semplici spiegazioni logiche, ma ti assicuro che tutto quello che sto vivendo non ha senso e ho paura di quello che non so controllare».

