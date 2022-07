Marmolada, trovati altri corpi di escursionisti grazie ai droni

I soccorritori hanno individuato e recuperato i resti di altri escursionisti coinvolti nella cedimento di un seracco della Marmolada. L'ipotesi è che si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata. «Maggiori dettagli saranno dati in conferenza stampa», precisa la provincia di Trento. I resti sarebbero stati individuati grazie ai droni.

Il ritrovamento dei resti, che al momento non è stato comunicato a quante persone sono riconducibili, porterà ad una riformulazione del numero dei dispersi. Le persone che al momento mancano all'appello sono cinque e sono tutti veneti.

Da quanto apprende l'Adnkronos i ritrovamenti sono avvenuti «in tarda mattinata» ma nessuno si sbilancia su quella che potrebbe essere l'identità delle vittime che saranno trasportate al Palaghiaccio per eventuali riconoscimento, ove possibile, da parte dei parenti. La massa di detriti che ha travolto, stravolto e sepolto i corpi rende complicato il riconoscimento. Al momento la valanga di ghiaccio e rocce ha causato sette vittime certe (una ancora da identificare) mentre il bilancio dei dispersi è fermo a cinque, tutti veneti: Erica Campagnano e il compagno Davide Miotti, Nicolò Zavatta 22enne studente universitario, e l'altra giovane coppia Emanuela Piran e Gianmarco Gallina.

I tecnici soccorritori di Soccorso alpino, Vigili del fuoco permanenti, Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, impegnati nei soccorsi per la tragedia della Marmolada, effettueranno domani le ricerche via terra, con il supporto di cani appositamente addestrati. Le operazioni avverranno garantendo le condizioni di sicurezza degli operatori attraverso speciali tecnologie per il monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio.

