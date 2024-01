Malore improvviso, morta la designer Stefania Neziosi: aveva 57 anni

di Redazione web

Stefania Neziosi, interior designer di 57 anni, è morta per un malore improvviso che l'ha colta a Villach. L'arredatrice d'interni di Fontanafredda era molto conosciuta sia in Italia che Austria. Aveva ereditato dalla famiglia la passione per l'arredamento. Suo papà e lo zio avevano fondato l'azienda nel 1960. Lei, nella seconda metà degli anni Novanta era anche entrata a far parte del nuovo Gruppo del Mobile che era stato creato all'interno dell'Ascom provinciale per promuovere il settore e svilupparne le reali esigenze.

Per Stefania Neziosi è prevista una doppia cerimonia di addio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA