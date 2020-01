Stefan Lechner, 27 anni di Chienes in val Pusteria, l'automobilista coinvolto nel tragico sei morti a Lutago. In via precauzionale è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.







Stefan Lechner, operaio, secondo i primi controlli al momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico pari a 1,95grammi di alcol/litro, quattro volte oltre il limite consentito. Il giovane la scorsa notte stava guidando la sua Audi TT per raggiungere la ex fidanzata e tentare una riappacificazione: la rottura era avvenuta solo pochi giorni fa, a Capodanno. Le condizioni psicologiche del giovane, che è in stato di arresto e rischia 18 anni di reclusione, hanno fatto decidere ai medici il ricovero in psichiatria nell'ospedale di Brunico dove è piantonato dai Carabinieri., operaio, secondo i primi controlli al momento dell'incidente aveva un, quattro volte oltre il limite consentito. Il giovane la scorsa notte stava guidando la sua Audi TT per raggiungere la ex fidanzata e tentare una riappacificazione: la rottura era avvenuta solo pochi giorni fa, a Capodanno. , 27 anni di Chienes in val Pusteria,coinvolto nel tragico incidente con. In via precauzionale è stato

Lechner è stato fermato 150 metri più avanti rispetto al luogo dell'incidente e accompagnato in ospedale per effettuare esami di sangue e urine per accertare la presenza eventuale di tracce di stupefacenti.

Nel pomeriggio di domenica, il ricovero nel reparto di psichiatria: come riporta Il Corriere della Sera, venuto a sapere il numero delle vittime il giovane ha ripetuto di volersi uccidere.

Lunedì 6 Gennaio 2020, 08:58

