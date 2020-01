Strage in Alto Adige, auto a tutta velocità travolge turisti a piedi: morti 6 giovani, 11 feriti Autista positivo all'alcol Foto

Sono 160 i soccorritori intervenuti. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Si è messo in volo anche l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

È di, tutti molto giovani, e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a, in Valle Aurina in. Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15Sono tutti giovani cittadini tedeschi le vittime coinvolte nell'incidente in Valle Aurina, in Alto Adige. Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stataSei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d'urgenza di notte con l'elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.