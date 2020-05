Spostamenti tra regioni, Speranza: ​«Oltre i confini solo per urgenza»

Fase 2, Conte: «Dal 25 maggio test sierologici gratis per 150mila italiani. Non è tempo di movida»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 20:06

Solo per urgenza ci si può spostare tra, almeno fino al 2 giugno. Glitra comuni e province di regioni confinanti possono essere autorizzati solo per motivi di «assoluta urgenza».ha risposto ai governatori che chiedevano di autorizzare questo tipo di movimenti e che già, in alcuni casi, hanno emanato delle ordinanze in merito. Nella lettera inviata al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, Speranza ribadisce che la previsione di vietare gli spostamenti fino al 2 giugno «risponde all'esigenza di gradualità nell'allentamento delle misure adottate».