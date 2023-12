Lavanderia perde l'abito da sposa e lo scambia con un altro, l'appello disperato di Deborah: «Aiutatemi a ritrovarlo»

di Giulia Argenti

Porta il suo abito da sposa in lavanderia e, al momento di ritirarlo, le consegnano un altro vestito. L’incubo di ogni sposa è diventato realtà per una ragazza di Terni, Deborah Volpe, che aveva lasciato il vestito del suo giorno più bello in lavanderia, per poi poterlo conservare per sempre.

Il vestito da sposa scambiato

Quando è andata a ritirarlo, però, ha avuto una terribile sorpresa: la lavanderia aveva scambiato il suo abito con quello di un altra sposa. La ragazza, dopo il dispiacere, ha deciso di non darsi per vinta e ha pubblicato un appello su Facebook per cercare di recuperare il vestito. La speranza è che arrivi sulla bacheca dell’altra sposa, che ha ricevuto per errore l’abito di Deborah.

L’appello social di Deborah

“Condivido con voi una cosa molto spiacevole che mi è successa” scrive la ragazza nel post. “So che è impossibile ma se qualcuno fra i miei contatti si accorge di averlo in casa mi può contattare, è questo nelle foto. In lavanderia c’è l’altro che ovviamente non ho ritirato”. Il post è accompagnato dalle foto dell’abito perduto: “Me ne volevano rifilare uno rosa con i brillantini, insistevano pure che era quello”, è la risposta della sposa a uno dei commenti di solidarietà pubblicati sotto all’appello.

