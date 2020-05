Con un'ordinanza in notturna, infatti, il governatore Vincenzo De Luca ha riaperto gli stabilimenti balneari della Campania. Con tutta una serie di prescrizioni da rispettare. Sui lidi in concessione, in particolare, il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri «quali la determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento in termini di sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile». «Per favorire un accesso contingentato - è scritto negli allegati all'ordinanza regionale - l’accesso avverrà con prenotazione (eventualmente on line), anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Per evitare code o assembramenti alle casse, deve essere favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione».



Parimenti, gli accessi alle spiagge dovranno essere riorganizzati «per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti» e «potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C». Dal canto loro, «gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 23:48

Via libera allee ai lidi nel. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Daè consentita la riapertura degli stabilimenti balneari e l'accesso nelle spiagge libere con le condizioni fissate dai piani di sicurezza comunale. E consentita la riapertura delle attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili.È consentita l'attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo; a modifica di quanto disposto dall'ordinanza del 17 maggio 2020, è consentito lo sbarco sulle isole con mezzi privati da diporto, limitatamente alla mobilità infraregionale, relativa ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale.A decorrere daè consentito l'esercizio degli Zoo regionali (Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine), a condizione del rispetto dei Protocolli, da trasmettersi da parte degli esercenti interessati ai Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl.