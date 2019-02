L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una quarantenne, è in condizioni gravissime.



E' successo questa mattina nel parcheggio dell'area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse. la donna è stata aggredita da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all'ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. Secondo quanto si apprende l'uomo è stato arrestato. I due si erano lasciati da tempo e la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:13