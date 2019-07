Prende a testate il capotreno. «Manca la flagranza» e non viene arrestato

San Gennaro Vesuviano, papà lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e si butta di sotto. Lei è morta

Lunedì 15 Luglio 2019, 19:39

Avrebbe voluto passare i tornelli della stazione senza biglietto, ma quando è stato fermato dal capotreno, ha deciso di aggredirlo prendendolo a testate. L'uomo, immediatamente fermato e identificato dalla Polizia, non è stato però arrestato per «mancanza di flagranza di reato». È successo domenica a Sorrento , a bordo della Circumvesuviana. Un fatto quantomeno insolito, che è stato denunciato da Umberto De Gregorio, presidente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Autonomo Volturno che gestisce la linea.Stando a quanto riportato da De Gregorio, l'aggressore avrebbe tentato di scavalcare i tornelli, trovando però il capotreno ad impedirglielo. A quel punto l'uomo, tutt'altro che intimorito, avrebbe reagito colpendo in pieno volto il capotreno, che ora si ritrova una frattura scomposta al setto nasale.«Un forte abbraccio al nostro capotreno Michele a cui ieri stesso ho telefono per informarmi sul suo stato di salute», ha dichiarato De Gregorio. «Un altro eroe involontario di questa guerra quotidiana contro il vandalismo e l’inciviltà diffusa».La vicenda ha creato non pochi disagi alla circolazione. Il capotreno, infatti, avrebbe dovuto guidare un treno straordinario per condurre i passeggeri da Sorrento a Napoli, che però è stato soppresso a causa dell'aggressione. Il presidente De Gregorio ha annunciato che l'Ente Autonomo Volturno si costituirà parte civile nella denuncia ai danni dell'uomo.