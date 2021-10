Trasforma la piazza in spiaggia e prende il sole in costume in mezzo alle auto: ecco dove succede FOTO

Certe giornate d'ottobre, si sa, soprattutto a Napoli, hanno un sapore estivo. Ma prendere il sole in mezzo alla strada, in costume da bagno, con tanto di crema abbronzante e di poltrona rifrangente, appare un po' eccessivo. E invece succede nel cuore del centro storico, dove un audace signore, accanto alla storica chiesa di San Giovanni a Carbonara in fase di restauro, è stato immortalato mentre prendeva il sole davanti a tutti, come se fosse al mare. Una tintarella tra palazzi e motorini, sotto lo sguardo allibito dei passanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 07:59

