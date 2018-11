L'inquiinamento potrebbe avere degli effetti sulle gravidanze provocando autismo nel nascituro: a rivelare possibilità di correlazione è stato uncanadese, condotto da Lief Pagalan e Simon Fraser della University of British Columbia, e pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics.Secondo lo studio, l'esposizione a inquinamento da traffico durante la gravidanza potrebbe essere legata a maggiore rischio di autismo per il nascituro. La ricerca ha considerato tutte le nascite in diverse città del Canada dal 2004 in poì: 132.256 nuovi nati di cui l'1% (1307) ha poi ricevuto una diagnosi di autismo a 5 anni.Si tratta però solo di, concludono gli autori, non sufficiente a provare una relazione di causa ed effetto tra inquinamento e rischio di autismo. Gli esperti hanno stimato il livello di esposizione della gestante a diverse sostanze inquinanti (considerando l'indirizzo di residenza della donna) ed è emersa una associazione tra alti livelli di ossido di azoto (usato per stimare l'inquinamento da traffico) ed aumentato rischio di autismo per il nascituro.