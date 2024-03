«È in preda a una crisi post partum», gli insulti sessisti del geologo alla sindaca di Russi

di Redazione web

La sindaca di Russi, Valentina Palli, è stata attaccata per alcune affermazioni sull'alluvione in Romagna e definita in preda a «depressione post partum». Ora la prima cittadina sta valutando di querelare il geologo Claudio Miccoli, ex dipendente della Regione Emilia-Romagna, per le frasi pronunciate in veste di relatore a un incontro pubblico a Conselice organizzato dal comitato “Proteggiamo Conselice” sul tema dell’alluvione ieri sera, 29 febbraio, a cui la la sindaca non era presente.

Cosa è successo

Per criticare un’affermazione fatta da Palli in un’altra assemblea pubblica precedente, Miccoli ha ipotizzato che la prima cittadina avesse fatto quella dichiarazione non avendo il totale equilibrio mentale perché colta da una crisi depressiva post partum (Palli ha partorito un anno fa). In sala a Conselice erano presenti circa 80 persone e l’iniziativa è stata trasmessa in streaming. La sindaca di Russi ha pubblicato oggi, 1 marzo, un video sulla sua pagina Facebook (visibile in fondo a questo articolo) per rispondere a Miccoli: «Un attacco ignobile e inaccettabile verso una rappresentante delle istituzioni solo perché donna. Nel 2024 noi donne dobbiamo ancora essere sottoposte a questa violenza. Ho deciso di tutelare la mia dignità non solo per me stessa ma per tutte le donne»









Le parole di Stefano Bonaccini

«Massima solidarietà a nome mio e della Giunta regionale alla sindaca Valentina Palli.

