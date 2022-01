Si apparta con una prostituta e muore a 66 anni: stroncato da infarto durante il sesso

Si era appartato con una prostituta, ma durante il sesso è stato colto da un malore fatale. È morto così un 66enne residente in provincia di Avellino.

Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio in una zona appartata della litoranea di Campilongo, nei pressi di Eboli (Salerno). Il 66enne deceduto era residente a Montoro (Avellino). Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 10:50

